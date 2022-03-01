12:54 01.03.2022
Майнинговую ферму засняли на коптер в Туркестанской области
Фото: pixabay
Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками ДКНБ и ДАПК выявлен факт незаконной майнинговой деятельности в Туркестанской области, передает Zakon.kz.
На территории, расположенной рядом с Шардаринской ГЭС, функционировала майнинговая ферма с нарушением законодательства РК и извлечением дохода в особо крупном размере.
Обнаружено оборудование в количестве 2899 единиц. Его ориентировочная стоимость – свыше 1 млрд тенге. Пресс-служба АФМ РК
Согласно заключению криминалиста, сумма извлеченного дохода за период с марта по декабрь 2021 года составила более 450 млн тенге.