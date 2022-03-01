Майнинговую ферму засняли на коптер в Туркестанской области

На территории, расположенной рядом с Шардаринской ГЭС, функционировала майнинговая ферма с нарушением законодательства РК и извлечением дохода в особо крупном размере.

Обнаружено оборудование в количестве 2899 единиц. Его ориентировочная стоимость – свыше 1 млрд тенге. Пресс-служба АФМ РК

Согласно заключению криминалиста, сумма извлеченного дохода за период с марта по декабрь 2021 года составила более 450 млн тенге.