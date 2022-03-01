KASE приостановила торги российскими ценными бумагами

Приостановлены торги следующими ценными бумагами российских эмитентов:

простые акции RU0009062285 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_AFLT) ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии»; простые акции RU0007661625 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_GAZP) ПАО «Газпром»; простые акции RU0007288411 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_GMKN) ПАО «ГМК «Норильский никель»; простые акции RU0009024277 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_LKOH), ПАО «Лукойл»; простые акции RU000A0JKQU8 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_MGNT) ПАО «Магнит»; простые акции RU0009046452 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_NLMK) ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»; простые акции RU0008943394 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_RTKM), ПАО «Ростелеком»; простые акции RU0009029540 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_SBER), ПАО «Сбербанк»; простые акции RU000A0JP5V6 (основная площадка KASE, категория «премиум», RU_VTBR), ПАО «Банк ВТБ»; международные облигации RU000A0JXS34 (основная площадка KASE, категория «облигации», TMJLe5), ООО «КТЖ Финанс»; паи RU000A100S25 (сектор «ценные бумаги инвестиционных фондов», RU_UKFFib), ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрия будущего» под управлением ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»; паи RU000A101NK4 (сектор «ценные бумаги инвестиционных фондов», RU_UKFFipo), ЗПИФ «Фонд первичных размещений» под управлением ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»; паи RU000A1027E5 (сектор «ценные бумаги инвестиционных фондов», RU_UKFFvdo), ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» под управлением ООО «Управляющая компания «Восток-Запад».

Как отмечается, решение о приостановлении торгов обусловлено получением информации от Центрального депозитария ценных бумаг об ограничениях на проведение операций с данными ценными бумагами.