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12:57 01.03.2022

KASE приостановила торги российскими ценными бумагами

приостановление торгов российскими ценными бумагами Фото: unsplash
С 1 марта на KASE приостановлены торги ценными бумагами российских эмитентов в связи с вводимыми ограничениями на операции с ними, сообщает Zakon.kz.

Приостановлены торги следующими ценными бумагами российских эмитентов:

  1. простые акции RU0009062285 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_AFLT) ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии»;

  2. простые акции RU0007661625 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_GAZP) ПАО «Газпром»;

  3. простые акции RU0007288411 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_GMKN) ПАО «ГМК «Норильский никель»;

  4. простые акции RU0009024277 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_LKOH), ПАО «Лукойл»;

  5. простые акции RU000A0JKQU8 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_MGNT) ПАО «Магнит»;

  6. простые акции RU0009046452 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_NLMK) ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»;

  7. простые акции RU0008943394 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_RTKM), ПАО «Ростелеком»;

  8. простые акции RU0009029540 (основная площадка KASE, категория «стандарт», RU_SBER), ПАО «Сбербанк»;

  9. простые акции RU000A0JP5V6 (основная площадка KASE, категория «премиум», RU_VTBR), ПАО «Банк ВТБ»;

  10. международные облигации RU000A0JXS34 (основная площадка KASE, категория «облигации», TMJLe5), ООО «КТЖ Финанс»;

  11. паи RU000A100S25 (сектор «ценные бумаги инвестиционных фондов», RU_UKFFib), ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Индустрия будущего» под управлением ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»;

  12. паи RU000A101NK4 (сектор «ценные бумаги инвестиционных фондов», RU_UKFFipo), ЗПИФ «Фонд первичных размещений» под управлением ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»;

  13. паи RU000A1027E5 (сектор «ценные бумаги инвестиционных фондов», RU_UKFFvdo), ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Фонд ВДО развивающихся российских компаний» под управлением ООО «Управляющая компания «Восток-Запад».

Как отмечается, решение о приостановлении торгов обусловлено получением информации от Центрального депозитария ценных бумаг об ограничениях на проведение операций с данными ценными бумагами.

Лариса Черненко
KASE
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