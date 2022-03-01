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14:40 01.03.2022

Благодарим, что вы у нас есть – Zakon.kz

День благодарности в РК Фото: Zakon.kz
Редакция Zakon.kz поздравляет всех казахстанцев с Днем благодарности — Алғыс айту күні.

1 марта в нашей стране отмечают теплый и душевный праздник – День благодарности. В этот день сердца казахстанцев особенно наполняются чувством признательности ко всем, кто находится рядом, с кем мы ежедневно видимся, встречаемся, вместе работаем, живем, отдыхаем или учимся.

Редакция Zakon.kz искренне поздравляет всех своих читателей, подписчиков, а также авторов, экспертов, аналитиков, представителей государственных органов, НПО, гражданских активистов. Благодарим за то, что вы с нами — и в радости, и в горе.

Особенно мы это прочувствовали в трагические январские дни, когда у казахстанцев не было возможности ходить на работу, свободно перемещаться по городу, говорить друг с другом — все следили за ситуацией по новостям в СМИ, в том числе и на нашем сайте.

Благодарим сотрудников силовых и правоохранительных органов, госслужащих. Они, несмотря на крайне тяжелую ситуацию в стране, старались оперативно предоставлять нам необходимую информацию, которой мы, естественно, делились с казахстанцами.

Спасибо вам, дорогие друзья, за доверие, которое вы нам оказываете. Спасибо за сообщения, которые присылаете в редакцию. За то, что делитесь с нами тем, что беспокоит, вызывает у вас вопросы или, наоборот, радует и приводит в восторг. Редакция старается отвечать взаимностью и своевременно публиковать достоверную информацию и актуальные новости.

Желаем всем казахстанцам здоровья, благополучия, сил и терпения, а нашей многонациональной и многоконфессиональной республике, нашему единому народу – мира и процветания!

Спасибо, что вы есть!

Редакция Zakon.kz
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