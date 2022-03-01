77 казахстанцев за месяц задержали по подозрению в коррупции

Исследователи Finprom.kz уточняют, в аналогичном периоде 2021 года зарегистрировали 214 таких правонарушений.

По данным экспертов, «январское» количество подобных правонарушений сокращается уже четыре года подряд.

В региональном разрезе больше всего коррупционных уголовных нарушений в секторе зарегистрировали в Алматы: 23 случая, плюс 27,8% за год. В тройке регионов-антилидеров также оказались Нур-Султан (21 правонарушение, минус 19,2% за год) и Туркестанская область (18 правонарушений, рост в два раза), – отмечено в сообщении.

Как уточнили исследователи, меньше всего таких правонарушений зарегистрировали в Кызылординской и Атырауской областях — всего по три случая в каждом из регионов.

32,5% всех уголовных коррупционных правонарушений пришлось на получение взятки: 55 случаев, минус 12,7% за год.

В январе 2022 года на коррупции было поймано 77 лиц – на 1,3% больше, чем годом ранее, – говорится в публикации.

Наиболее «популярны» также дача взятки (48 случаев, минус 32,4% за год), злоупотребление должностными полномочиями (18 случаев, плюс 63,6%), присвоение или растрата вверенного чужого имущества (13 случаев, минус 45,8%) и превышение власти или должностных полномочий (13 случаев, минус 7,1%).

Чаще всего попадались на коррупционных правонарушениях служащие акиматов и их структурных подразделений (семь человек), сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу, Министерства здравоохранения, Министерства индустрии и инфраструктурного развития (по два человека в каждом из ведомств).