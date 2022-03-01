О чем говорил Токаев на внеочередном съезде правящей партии

Как сообщается на сайте Акорды, в начале выступления Касым-Жомарт Токаев поздравил всех казахстанцев с Днем благодарности.

Благодаря нашей солидарности мы защитили нашу государственность и целостность в трудные январские дни. Мы предотвратили угрозу нашей Независимости. Выражаю огромную благодарность всем соотечественникам, сумевшим сохранить наше единство в критический момент. Символично, что именно сегодня мы собрались, чтобы принять решения по модернизации организации. 1 марта – день образования партии. 23 года назад была основана ведущая политическая сила страны. Партия мобилизовала людей для достижения общей цели, получила поддержку избирателей, выступив со множеством нужных для общества инициатив. Президент Казахстана

Председатель партии подчеркнул, что, говоря о будущем партии, мы должны с благодарностью помнить о ее реальных заслугах в прошлом, о труде всех преданных делу партии активистов.

Как сообщил президент, страна приступила к выполнению огромной задачи по созданию Нового Казахстана. Предстоит очень важная работа, которая решит дальнейшую судьбу государства. Для этого необходимо определить новые цели и задачи, а партия власти должна быть катализатором всех реформ.

Предложено изменить название политической организации на «Аманат». Не скрою, я тоже принимал участие в обсуждении этого вопроса. Было несколько предложений, включая «Аманат». Это сакральное понятие, имеющее особое значение для нашего народа и нашей нации. Наш суверенитет, наша страна и наше единство, наша необъятная земля – это наследие наших предков. Нам нужно сохранить эти священные ценности и передать их потомкам. Это продолжение традиций государственности, преемственность поколений. Наш народ никогда не предавал заветы. И партия придерживается этого принципа. В переводе слово «аманат» означает «завет предков» и «наказ будущим поколениям». Аманат – глубокое понятие, обладающее особым символизмом в истории и культуре нашего народа. Оно олицетворяет немеркнущие идеалы Независимости, ценности сильной государственности и общенационального единства, бескрайние просторы нашей Родины, которые завещали нам предки. Мы должны сохранить и укрепить это бесценное наследие. В этом заключается наш священный долг перед прошлыми и будущими поколениями. Поэтому я полностью поддерживаю официальное название нашей партии «Аманат», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В работе партийного аппарата явно стали проявляться худшие качества бюрократии. Сетевые графики, отчеты и формальные мероприятия отодвинули на второй план «живую» работу с избирателями. Энтузиасты с «горящими» глазами были вынуждены, и об этом надо прямо сказать, уступить место апатичным функционерам. Поэтому нужно полностью пересмотреть методы взаимодействия центрального аппарата с филиалами и первичными организациями. Следует решительно отказаться от бюрократии и бумаготворчества. Региональные филиалы и первички могут и должны самостоятельно работать с избирателями. Центральному аппарату необходимо покончить с практикой директивного и «ручного» управления. Президент Казахстана

Президент отметил, что за прошедший месяц проведена большая аналитическая работа, которая показала необходимость серьезных изменений в деятельности партии. Поддержав высказанные предложения по трансформации партии, председатель обозначил еще ряд приоритетных задач. В первую очередь, по его мнению, необходимы децентрализация и повышение эффективности партийного аппарата.

Касым-Жомарт Токаев считает необходимым активизировать деятельность фракций в Мажилисе и маслихатах. Депутатские фракции должны взять на себя организацию диалоговых площадок и по итогам их работы добиваться видимых результатов.

Желательно перенести фокус общественных дискуссий из социальных сетей и городских площадей в стены Парламента и маслихатов. Это очень важная задача. Фракции должны использовать не только инструмент депутатских запросов, но и возможности парламентских и общественных слушаний, публичных дебатов, в конце концов. Если потребуется, нужно поднимать вопрос доверия к конкретным членам правительства и акимам. Рейтинг депутатов партии всех уровней должен прежде всего базироваться не на заготовленных отчетах, а на реальных делах, решениях проблем граждан. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства назвал продвижение интересов граждан и открытость партии крайне важной задачей.

Другое дело, партия не должна увлекаться популизмом, обещать невыполнимое. А затем «бить по голове» премьер-министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры. Так рождается скепсис и недоверие людей к партии со всеми крайне негативными последствиями. Все это вместе называется очковтирательством, которое прямым образом сказывается на социальном самочувствии людей и внутриполитической стабильности. Такое положение дел, тем более в условиях геополитической турбулентности, для нас абсолютно неприемлемо. Важно усилить обратную связь с избирателями, и для этого надо задействовать весь потенциал общественных приемных. Президент Казахстана

Председатель партии подчеркнул, что в своей работе по дальнейшей модернизации страны рассчитывает на предложения партийцев. Поэтому он полагает целесообразным запустить республиканскую акцию по сбору идей и предложений, которая позволит каждому гражданину Казахстана поучаствовать в формировании актуальной общенациональной повестки.

Глава государства считает важным и далее выявлять, продвигать людей, пользующихся доверием однопартийцев.

Сегодня подготовка политических менеджеров у нас, откровенно говоря, хромает. Политические руководители в современных условиях должны разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, с журналистами, со всеми, кто представляет наш народ. Таких людей у нас немало. Единственная проблема – это отсутствие социального лифта. Мы не даем дорогу молодым, способным кадрам. Это наш большой недостаток. При этом в структуре партии функционирует Академия политического менеджмента. Следует значительно усилить ее работу. Касым-Жомарт Токаев

Все поставленные задачи, по словам президента, должны быть выполнены в максимально сжатые сроки. Председатель партии поручил центральному аппарату создать рабочую группу и приступить к подготовке новой партийной платформы. По его мнению, «Аманат» – это центристская партия здравого смысла, партия справедливости, партия народного единства, партия неуклонного движения вперед, партия, которая слышит мнения, чаяния народа и действует во имя интересов наших граждан. Все сказанное, как было отмечено в речи, приобретает особое значение на фоне событий, происходящих вокруг Украины.

Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности. Об этом я заявил в ходе визита в Москву 10 февраля. Мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренности и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития. Касым-Жомарт Токаев

Президент сообщил, что Казахстан со своей стороны готов оказать всяческое содействие, включая посреднические услуги, если они понадобятся.

Я провел серию рабочих совещаний в Совете безопасности, поставил конкретные задачи перед правительством по обеспечению устойчивого социально-экономического развития страны в условиях беспрецедентного обострения санкционного противостояния. Наша экономика должна быть готова к отражению санкционных вызовов, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование в кризисной ситуации. Думаю, мы все вместе преодолеем грядущие трудности и вызовы. Их сложность нельзя преуменьшать, но и преувеличивать тоже нельзя. Президент Казахстана

Со своей стороны глава государства пообещал сделать все возможное для обеспечения безопасности страны и благополучия народа.