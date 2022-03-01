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15:04 01.03.2022

«Альфа-Банк Казахстан»: Мы успешно прошли тест на надежность

комментарий Фото: Альфа-Банк Казахстан
«Альфа-Банк Казахстан» отметил, что наблюдает приток клиентов в связи с последними событиями. Это связано с тем, что банк принадлежит международной холдинговой группе ABH Holdings S.A. со штаб-квартирой в Люксембурге, которая находится вне политических событий.
Санкции западных стран против Михаила Фридмана и Петра Авена никак не касаются нашего банка и не затрагивают операционную деятельность «Альфа-Банка». Среди бенефициаров холдинга не только Авен и Фридман, но и европейская банковская группа UniCredit, а также международная компания по исследованию раковых заболеваний TMFСR, зарегистрированная в США. Средства клиентов «Альфа-Банк Казахстан» в сохранности и гарантированы государством. Текущая ситуация была тестом на надежность и доверие клиентов, и «Альфа-Банк Казахстан» успешно прошел его, – заявил главный управляющий директор «Альфа-Банк Казахстан» Андрей Тимченко.

В банке внимательно наблюдают за происходящим в мире и готовят ряд мер, направленных на обеспечение бесперебойности работы банка вне зависимости от ситуации на рынке.

Например, банк надежно защищен от рисков в случае блокировки SWIFT, так как является участником системы передачи финансовых сообщений (СПФС). В случае отключения РФ от SWIFT банк будет осуществлять переводы через СПФС. Международные переводы и оплата картами Visa и Mastercard останутся доступными.

«Альфа-Банк Казахстан» представлен на рынке Казахстана более 27 лет. В начале 2022 года авторитетные рейтинговые агентства S&P и Fitch Ratings подтвердили рейтинги надежности банка. Банк имеет устойчивую модель развития, подкрепленную высокой прибыльностью и значительным запасом капитала. В банке достаточный запас ликвидности и иностранной валюты.

Ликвидность банка сформирована за счет внутреннего фондирования, а не внешних российских заимствований. Это означает, что клиенты банка могут в стандартном режиме воспользоваться своими средствами без ограничений. Что касается конвертации, то ее доступность для всех банков Казахстана зависит от времени работы валютной биржи.

*Лицензия АРРФР № 1.2.61/237 от 03.02.2020.

Анастасия Московчук
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