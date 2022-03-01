Жамбылцы полностью поддерживают программу модернизации партии Nur Otan

На съезде акцент был сделан на семи принципах модернизации партии.

Как отметил президент, при формировании Нового Казахстана приоритет будет отдан роли партии. Необходимо приложить все усилия для выполнения поставленных задач и целей.

Кроме того, члены партии выражают уверенность в том, что программа модернизации партии – это конкретные шаги по возврату доверия народа через новые инициативы.

Фото: Nur Otan

Как партийный активист и патриот своей Родины, считаю данные инициативы очень уместными и полностью их поддерживаю, – заявил М. Ескендиров, депутат Жамбылского областного маслихата.