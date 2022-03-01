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Законодательство РК
15:08 01.03.2022

Жамбылцы полностью поддерживают программу модернизации партии Nur Otan

комментарий Фото: Nur Otan
Сегодня на ХХІІ, внеочередном, съезде партии Nur Otan, проходившем под председательством главы государства, председателя партии Касым-Жомарта Токаева, жамбылские делегаты ознакомились с ходом модернизации партии.

На съезде акцент был сделан на семи принципах модернизации партии.

Как отметил президент, при формировании Нового Казахстана приоритет будет отдан роли партии. Необходимо приложить все усилия для выполнения поставленных задач и целей.

Кроме того, члены партии выражают уверенность в том, что программа модернизации партии – это конкретные шаги по возврату доверия народа через новые инициативы.

комментарий

Фото: Nur Otan

Как партийный активист и патриот своей Родины, считаю данные инициативы очень уместными и полностью их поддерживаю, – заявил М. Ескендиров, депутат Жамбылского областного маслихата.
Анастасия Московчук
Жамбылская область
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