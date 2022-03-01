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Законодательство РК
15:21 01.03.2022

Какие новые налоговые привилегии получат экспортеры сырья

налоговые привилегии для экспортеров сырья Фото: pixabay
Планируется упростить возврат превышения НДС для экспортеров сырья. Такие привилегии смогут получить экспортеры, конвертировавшие в национальную валюту не менее половины валютной выручки, поступившей от экспорта сырья, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета госдоходов МФ РК, для этого разрабатывается проект постановления правительства Казахстана об утверждении перечня субъектов предпринимательства, осуществивших конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период.

В частности, в ст. 434 Налогового кодекса внесена поправка в части упрощенного порядка возврата превышения налога на добавленную стоимость для субъектов предпринимательства, осуществивших конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период.

Экспортеры могут вернуть без проведения налоговой проверки сумму в размере не более 80% от суммы превышения налога на добавленную стоимость в течение 15 рабочих дней.

Лариса Черненко
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