Какие новые налоговые привилегии получат экспортеры сырья

По информации Комитета госдоходов МФ РК, для этого разрабатывается проект постановления правительства Казахстана об утверждении перечня субъектов предпринимательства, осуществивших конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период.

В частности, в ст. 434 Налогового кодекса внесена поправка в части упрощенного порядка возврата превышения налога на добавленную стоимость для субъектов предпринимательства, осуществивших конвертацию не менее 50% валютной выручки, поступившей от экспорта сырья за налоговый период.

Экспортеры могут вернуть без проведения налоговой проверки сумму в размере не более 80% от суммы превышения налога на добавленную стоимость в течение 15 рабочих дней.