Тенге продолжает укрепляться

Объем торгов достиг 429,12 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,09 тенге, объем торгов – 592,36 млн рублей.

Курс китайского юаня – 77,50 тенге (+3,53).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482-490 тенге, евро – по 543-553 тенге, российские рубли – по 5,00-5,70 тенге.

Напомним, на утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 494,74 тенге, снизившись всего на 0,26 тенге.