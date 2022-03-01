16:05 01.03.2022
Тенге продолжает укрепляться
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 487,75 тенге, снизившись на 7,25 тенге, передает Zakon.kz.
Объем торгов достиг 429,12 млн долларов.
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,09 тенге, объем торгов – 592,36 млн рублей.
Курс китайского юаня – 77,50 тенге (+3,53).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482-490 тенге, евро – по 543-553 тенге, российские рубли – по 5,00-5,70 тенге.
Напомним, на утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 494,74 тенге, снизившись всего на 0,26 тенге.