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Законодательство РК
16:31 01.03.2022

Лихач на «Гелендвагене» вылетел на встречку в Алматы

нарушение ПДД Фото: pixabay
Момент нарушения правил дорожного движения в Алматы попал на видеорегистратор. Водителя «Гелендвагена» оштрафовали, сообщает Zakon.kz.

Видео было опубликовано на странице в Instagram.

В полиции уточнили, что правонарушителя нашли.

Им оказался гражданин 1982 года рождения.

Он привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 596, ч. 3 КоАП РК. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, – заявил Рустам Абрахманов, замначальника городского департамента полиции.
Анастасия Московчук
Алматы
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