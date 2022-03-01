Лихач на «Гелендвагене» вылетел на встречку в Алматы

Видео было опубликовано на странице в Instagram.

В полиции уточнили, что правонарушителя нашли.

Им оказался гражданин 1982 года рождения.

Он привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 596, ч. 3 КоАП РК. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, – заявил Рустам Абрахманов, замначальника городского департамента полиции.