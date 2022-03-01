16:31 01.03.2022
Лихач на «Гелендвагене» вылетел на встречку в Алматы
Фото: pixabay
Момент нарушения правил дорожного движения в Алматы попал на видеорегистратор. Водителя «Гелендвагена» оштрафовали, сообщает Zakon.kz.
Видео было опубликовано на странице в Instagram.
В полиции уточнили, что правонарушителя нашли.
Им оказался гражданин 1982 года рождения.
Он привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 596, ч. 3 КоАП РК. Будьте внимательны и осторожны на дорогах, – заявил Рустам Абрахманов, замначальника городского департамента полиции.