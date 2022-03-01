Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений главе Нацбанка

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства заслушал отчет о действиях, предпринятых Национальным банком по обеспечению финансовой стабильности на фоне геополитической ситуации в мире.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о комплексе мер для обеспечения финансовой и ценовой стабильности, в том числе защите тенговых вкладов населения, реализации денежно-кредитной политики с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах, – говорится в сообщении.

Президент был проинформирован о ситуации на валютном рынке, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.

Как отмечается, по итогам встречи главой государства был дан ряд конкретных поручений.