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Законодательство РК
17:02 01.03.2022

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений главе Нацбанка

акорда, токаев, пирматов, встреча Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял председателя Национального банка Галымжана Пирматова, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства заслушал отчет о действиях, предпринятых Национальным банком по обеспечению финансовой стабильности на фоне геополитической ситуации в мире.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о комплексе мер для обеспечения финансовой и ценовой стабильности, в том числе защите тенговых вкладов населения, реализации денежно-кредитной политики с учетом основных рисков во внешнем и внутреннем секторах, – говорится в сообщении.

Президент был проинформирован о ситуации на валютном рынке, состоянии золотовалютных резервов Национального банка и активов Национального фонда.

Как отмечается, по итогам встречи главой государства был дан ряд конкретных поручений.

Динара Халдарова
Пирматов Галымжан Нацбанк РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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