Токаев освободил от должности главу Нацбанка

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности председателя Национального банка Казахстана Галымжана Пирматова, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно 4 сентября 2023 года.

"Указом главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности гредседателя Национального Банка Республики Казахстан", – говорится в документе, опубликованном на сайте Акорды.

Галымжан Пирматов родился 24 апреля в 1972 году. В 1993 году окончил Новосибирский государственный университет, в 1995 году – Казахстанский институт менеджмента экономики и прогнозирования, в 2001 году – Atkinson Graduate School of Management, Willamette University (по программе MBA).

Трудовую деятельность начал в 1994 году с должности финансового директора в СП "Алтын-Тас". В разные годы работал в таких компаниях, как "Минарет Групп Секьюритиз" (1998-1999), AIG Silk Road Capital Management (1999), "AES КиевОблЭнерго" (2002-2003), "AES Украина" (2003-2004), АО "Almaty Power Consolidated" (2004), АО "Народный Банк" (2005-12.2007).

С декабря 2007 года по март 2009 года занимал должность вице-министра экономики и бюджетного планирования РК. Затем работал первым заместителем председателя правления АО "БТА Банк" (03.2009-13.07.2009), вице-президентом по экономике и финансам АО "НАК "Казатомпром" (07.2009-2011), президентом компании "Cameco Kazakhstan" (2011-2015), заместителем председателя Национального банка РК (12.2015-08.2017), председателем правления АО "НАК "Казатомпром" (08.2017-02.09.2021).

На должность председателя Национального банка РК был назначен с февраля 2022 года.