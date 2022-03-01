Ученые обнаружили связь между привлекательностью и силой иммунитета

Люди на протяжении сотен поколений выбирали партнеров с хорошей наследственностью, чтобы произвести жизнеспособное потомство.

Как утверждают ученые, это сформировало особые критерии внешней привлекательности, которую во многом определяет состояние иммунной системы человека.

Считается, что красота и здоровье неразрывно связаны. Внешний вид человека во многом зависит от того, насколько правильно функционируют все системы организма. Показателем того, что в организме не все в порядке, являются нездоровый цвет лица, проблемы с кожей, волосами, ногтями и другое.

Исследователи из Техасского христианского университета решили выяснить, какие биологические факторы стоят за привлекательностью и можно ли по ней судить о здоровье и «качестве» наследственности.

В научном эксперименте приняли участие 159 молодых людей (80 мужчин и 79 женщин), которых отобрали из местных жителей и студентов. Средний их возраст составил 20 лет.

В рамках исследования были сделаны их фотопортреты — без макияжа и украшений, с нейтральным выражением лица.

Ученые заранее убедились, что ни у одного участника нет в анамнезе психических расстройств, хронической депрессии, острых заболеваний, что никто не использует гормональные контрацептивы, стероидные или противовоспалительные препараты. За два дня до теста добровольцы не занимались спортом и не принимали алкоголь, – говорится в материалах исследования, опубликованного изданием The Royal Society.

Также все испытуемые сдали кровь на общий анализ и на маркеры состояния иммунной системы.

Следующим этапом эксперимента стало то, что исследователи пригласили 492 добровольца — молодых мужчин и женщин возрастом около 25 лет. Им показывали фото участников и просили оценить по шкале привлекательности. Причем независимо от сексуальной ориентации показывали только портреты представителей противоположного пола. По итогам составили рейтинг привлекательности.

Результаты оказались вполне ожидаемыми. Участники эксперимента отдавали предпочтение симметричным лицам с пропорциональными чертами, светлой чистой кожей, выступающими скулами, яркими глазами.

Как показало исследование, привлекательность женских лиц больше всего коррелирует с высокими уровнями глюкозы, базофилов и антител в крови, низкой скоростью роста бактерий в плазме. Мужских же — с высоким уровнем активности цитотоксических лимфоцитов — NK-клеток, или натуральных киллеров, борющихся с инфекциями.