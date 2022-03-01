Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:52 01.03.2022

Три человека погибли при пожаре в Акмолинской области

акмолинская область, дом, пожар, погибшие, дчс Фото: Пресс-служба ДЧС Акмолинской области
1 марта в селе Купчановка Буландынского района произошел пожар в частном жилом доме на площади 81 кв. м, в результате которого погибли три человека, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДЧС Акмолинской области, по прибытии пожарных дом полностью был охвачен огнем. Во время тушения были обнаружены три обгоревших тела (двух женщин 1976, 1987 годов рождения и мужчины 1994 года рождения). Пожарных вызвал мужчина, которому удалось спастись.

По предварительной информации, у хозяйки дома (женщины 1976 г.р.) было семейное торжество, отмечали в кругу друзей совершеннолетие ее сына, куда были приглашены гости, которые позже погибли при пожаре вместе с хозяйкой дома.Начальник Управления государственно-пожарного контроля ДЧС Акмолинской области Думан Далешов

По данным областного ДЧС, пожар был локализован в 03:10, ликвидирован – в 04:55.

Причина пожара и обстоятельства гибели устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза.Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

акмолинская область, дом, пожар, погибшие, дчс

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

На место пожара выезжали 11 сотрудников и три единицы техники ДЧС Акмолинской области.

Динара Халдарова
Акмолинская область
Ситуация в Украине: переговоры в Беларуси, Зеленский просит принять Украину в ЕС
28.02.2022
Переговоры России и Украины: стороны уезжают для консультаций в столицы
28.02.2022
Россия закрыла небо для самолетов из 36 стран
28.02.2022
Пакуем чемоданы: каким знакам зодиака астрологи прогнозируют переезд в 2022 году
28.02.2022
Российская и украинская делегации определили ряд приоритетных тем
28.02.2022
Главная Топ LIVE Все