Три человека погибли при пожаре в Акмолинской области

Как сообщили в ДЧС Акмолинской области, по прибытии пожарных дом полностью был охвачен огнем. Во время тушения были обнаружены три обгоревших тела (двух женщин 1976, 1987 годов рождения и мужчины 1994 года рождения). Пожарных вызвал мужчина, которому удалось спастись.

По предварительной информации, у хозяйки дома (женщины 1976 г.р.) было семейное торжество, отмечали в кругу друзей совершеннолетие ее сына, куда были приглашены гости, которые позже погибли при пожаре вместе с хозяйкой дома. Начальник Управления государственно-пожарного контроля ДЧС Акмолинской области Думан Далешов

По данным областного ДЧС, пожар был локализован в 03:10, ликвидирован – в 04:55.

Причина пожара и обстоятельства гибели устанавливаются, назначена судебно-медицинская экспертиза. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

На место пожара выезжали 11 сотрудников и три единицы техники ДЧС Акмолинской области.