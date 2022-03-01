17:54 01.03.2022
В ООН назвали число украинских беженцев
Фото: pixabay
По данным Организации Объединенных Наций, с 24 февраля около 660 тыс. человек покинули Украину. Большинство беженцев приезжают в Польшу, Венгрию и другие страны, сообщает Zakon.kz.
О количестве беженцев рассказала официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.
Общее количество человек, которые покинули Украину за последние пять дней, составило уже 660 тыс., – уточнила она.
Как отмечено в публикации «Известий», большинство беженцев, по словам Шабии Манту, приезжают в Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию и Словакию, остальные перемещаются в другие страны Европы.
Кроме того, пограничная стража Польши уже уточнила, что в республику за последнюю неделю въехали более 377 тыс. украинцев.
24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.