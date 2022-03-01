В ООН назвали число украинских беженцев

О количестве беженцев рассказала официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Шабия Манту.

Общее количество человек, которые покинули Украину за последние пять дней, составило уже 660 тыс., – уточнила она.

Как отмечено в публикации «Известий», большинство беженцев, по словам Шабии Манту, приезжают в Польшу, Венгрию, Молдавию, Румынию и Словакию, остальные перемещаются в другие страны Европы.

Кроме того, пограничная стража Польши уже уточнила, что в республику за последнюю неделю въехали более 377 тыс. украинцев.

24 февраля Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе.