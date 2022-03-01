18:33 01.03.2022
Военнослужащие спецподразделений успешно прошли горную подготовку
Фото: пресс-служба МО РК
Учебно-методические сборы с военнослужащими альпийских и разведывательных подразделений проведены в Центре горной подготовки Вооруженных сил Казахстана, передает Zakon.kz.
Целью сборов было совершенствование техники преодоления горных препятствий, выполнения тактических приемов и способов ведения боевых действий в сложных условиях высокогорья.
Фото: пресс-служба МО РК
Мероприятия боевой учебы проводятся в Вооруженных силах в соответствии с реализацией поручения главы государства по кардинальному повышению боеспособности армии.
В ходе подобных занятий личный состав не только совершенствует уровень горной подготовки, но и укрепляет физическую выносливость, выдержку и стойкость при выполнении учебно-боевых задач.Пресс-служба МО РК
Фото: пресс-служба МО РК
Отмечается, что военнослужащим удалось повысить квалификацию инструкторов по горной подготовке, выполнить нормативы третьего и второго разрядов по альпинизму.
Командующий Силами специальных операций полковник Болат Журабаев отметил успешное выполнение личным составом учебной программы, вручил военным альпинистам сертификаты и нагрудные знаки.