Военнослужащие спецподразделений успешно прошли горную подготовку

Целью сборов было совершенствование техники преодоления горных препятствий, выполнения тактических приемов и способов ведения боевых действий в сложных условиях высокогорья.

Фото: пресс-служба МО РК

Мероприятия боевой учебы проводятся в Вооруженных силах в соответствии с реализацией поручения главы государства по кардинальному повышению боеспособности армии.

В ходе подобных занятий личный состав не только совершенствует уровень горной подготовки, но и укрепляет физическую выносливость, выдержку и стойкость при выполнении учебно-боевых задач. Пресс-служба МО РК

Фото: пресс-служба МО РК

Отмечается, что военнослужащим удалось повысить квалификацию инструкторов по горной подготовке, выполнить нормативы третьего и второго разрядов по альпинизму.

Командующий Силами специальных операций полковник Болат Журабаев отметил успешное выполнение личным составом учебной программы, вручил военным альпинистам сертификаты и нагрудные знаки.