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18:52 01.03.2022

Два МАЗа столкнулись в Алматы – водителя зажало в кабине

Столкновение двух МАЗов Фото: Zakon.kz
ДТП произошло на проспекте Суюнбая, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Грузовой автомобиль МАЗ с белой кабиной двигался по проспекту Суюнбая в северном направлении.

В этот момент МАЗ с красной кабиной выезжал с территории АЗС «Сокол».

Водитель «белого» грузовика попытался избежать столкновения, стал выруливать, но не успел. Врезался в платформу «красного», с которой от удара слетел контейнер.

Кабина сильно деформировалась, водителя зажало.

Сотрудники службы спасения города Алматы оперативно прибыли на место, с помощью спецсредств извлекли водителя и передали медикам, которые госпитализировали мужчину в ближайшую больницу.

На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.

Столкновение двух МАЗов

Фото: Zakon.kz

Столкновение двух МАЗов

Фото: Zakon.kz

Столкновение двух МАЗов

Фото: Zakon.kz

Столкновение двух МАЗов

Фото: Zakon.kz

Столкновение двух МАЗов

Фото: Zakon.kz

Столкновение двух МАЗов

Фото: Zakon.kz

Столкновение двух МАЗов

Фото: Zakon.kz

Столкновение двух МАЗов

Фото: Zakon.kz

Константин Вноровский
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