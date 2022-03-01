18:52 01.03.2022
Два МАЗа столкнулись в Алматы – водителя зажало в кабине
Фото: Zakon.kz
Грузовой автомобиль МАЗ с белой кабиной двигался по проспекту Суюнбая в северном направлении.
В этот момент МАЗ с красной кабиной выезжал с территории АЗС «Сокол».
Водитель «белого» грузовика попытался избежать столкновения, стал выруливать, но не успел. Врезался в платформу «красного», с которой от удара слетел контейнер.
Кабина сильно деформировалась, водителя зажало.
Сотрудники службы спасения города Алматы оперативно прибыли на место, с помощью спецсредств извлекли водителя и передали медикам, которые госпитализировали мужчину в ближайшую больницу.
На месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz