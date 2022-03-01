Казахстан практически полностью обеспечивает себя продтоварами – Минторговли

Сообщается, что Казахстан практически полностью обеспечивает себя продтоварами. По всем СЗПТ, включая импотозависимые позиции (сахар, мясо кур, творог), имеются значительные запасы.

По состоянию на 24 февраля т.г. в стабфондах хранятся 27,4 тыс. тонн СЗПТ, в том числе муки – 11,5 тыс. тонн, сахара – 3,8 тыс. тонн, макарон – 1,5 тыс. тонн, риса – 0,8 тыс. тонн и др. Уже заключены форвардные договоры на поставку порядка 124,5 тыс. тонн СЗПТ, в том числе на поставку картофеля – 45,7 тыс. тонн, лука – 12,5 тыс. тонн, моркови – 13,2 тыс. тонн и др. Пресс-служба МТИ

По данным Союза торговых сетей, ритейлеры обеспечены запасами социально значимых продовольственных товаров минимум на 30 дней. Эти запасы сформированы за счет подписанных контрактов, в том числе в рамках оборотной схемы. То есть товары реализуются по фиксированным ценам с минимальной торговой надбавкой.

Отмечаются факты повышения цен на СЗПТ в магазинах у дома. Они связаны со случаями спекулятивного повышения цен на продтовары у оптовых продавцов. Для предотвращения спекуляций акиматами сейчас проводится работа с участниками торговли.

Продолжается работа по недопущению роста цен путем усиления администрирования и государственного контроля за торговыми надбавками и ретро-бонусами, а также своевременным введением предельных цен. Со стороны акиматов проводится усиленный мониторинг и контроль соблюдения размеров торговой надбавки в пределах не более 15% и недопущения взимания торговыми сетями вознаграждения. Пресс-служба МТИ

Отмечается, что в министерстве привлекают общественность для контроля за каждой торговой точкой.

Еженедельно под председательством премьер-министра в рамках работы офиса цифрового правительства рассматривается ситуация по каждому региону в разрезе товаров и принимаются оперативные меры по стабилизации и недопущению роста.

Сообщаем также, что для обеспечения физической и ценовой доступности основных видов продтоваров Министерством сельского хозяйства ведется планомерная работа по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства. Разработан план по обеспечению продовольственной безопасности страны до 2024 года. Пресс-служба МТИ

Итогом реализации плана должно стать достижение стопроцентного обеспечения внутреннего потребления за счет собственного производства. В настоящее время наблюдается импортозависимость по таким видам товаров, как сахар, мясо кур, творог.