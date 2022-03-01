Крупный пожар тушат в вахтовом поселке Тенгиз

Как сообщили в группе по связям с общественностью ДЧС Атырауской области, пожар произошел на открытой территории предприятия. Горит производственный шлам.

По предварительной информации ПАСС ТШО, площадь возгорания составляет 200 кв. м. Пострадавших нет.

Тушение проводит ПАСС ТШО (17 работников и четыре единицы техники), ТОО «COCR» (шесть работников и две единицы техники).

Из города Кульсары направлены десять сотрудников и две единицы техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области (расстояние от Кульсары 90 км).