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20:30 01.03.2022

Крупный пожар тушат в вахтовом поселке Тенгиз

Атырауская область, ДЧС Фото: Кадр из видео
Пожар начался в вахтовом поселке Тенгиз Жылыойского района Атырауской области в 16:40, передает Zakon.kz.

Как сообщили в группе по связям с общественностью ДЧС Атырауской области, пожар произошел на открытой территории предприятия. Горит производственный шлам.

По предварительной информации ПАСС ТШО, площадь возгорания составляет 200 кв. м. Пострадавших нет.

Тушение проводит ПАСС ТШО (17 работников и четыре единицы техники), ТОО «COCR» (шесть работников и две единицы техники).

Из города Кульсары направлены десять сотрудников и две единицы техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области (расстояние от Кульсары 90 км).

Константин Вноровский
Атырауская область Тенгиз
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