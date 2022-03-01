Ситуация в Украине: польские самолеты, внешний долг и обращение к ЕС

Украина отзывает для консультаций своих послов из Кыргызстана – за оправдание агрессии против Украины и из Грузии – «за преграды для добровольцев, желающих нам помочь, и за безнравственную позицию в отношении санкций».

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что «после нападения РФ и причиненного войной ущерба считает правильным требовать от внешних кредиторов списания внешнего долга Украины». На сегодня это 1,6 трлн гривен – более 57 млрд долларов.

Зеленский выступил в Европарламенте. Он заявил, что с Украиной Европейский союз будет точно более крепким, без ЕС Украина будет одинокой. Также объявил, что сейчас заблокированы все крупные города Украины.

Глава Евросовета пообещал, что Совет ЕС серьезно проанализирует запрос Украины на членство в Евросоюзе.