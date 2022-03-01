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21:29 01.03.2022

Ситуация в Украине: польские самолеты, внешний долг и обращение к ЕС

Ситуация в Украине Фото: Минобороны РФ
В Украине продолжаются боевые действия. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что группировка российских вооруженных сил продолжит проведение спецоперации, президент Украины Владимир Зеленский выступил в Европарламенте, сообщает Zakon.kz.

Политика и экономика

  • Украина отзывает для консультаций своих послов из Кыргызстана – за оправдание агрессии против Украины и из Грузии – «за преграды для добровольцев, желающих нам помочь, и за безнравственную позицию в отношении санкций».

  • Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что «после нападения РФ и причиненного войной ущерба считает правильным требовать от внешних кредиторов списания внешнего долга Украины». На сегодня это 1,6 трлн гривен – более 57 млрд долларов.

  • Зеленский выступил в Европарламенте. Он заявил, что с Украиной Европейский союз будет точно более крепким, без ЕС Украина будет одинокой. Также объявил, что сейчас заблокированы все крупные города Украины.

  • Глава Евросовета пообещал, что Совет ЕС серьезно проанализирует запрос Украины на членство в Евросоюзе.

  • Позже глава Офиса президента Украины Андрей Ярмак сообщил, что заявка страны на членство в ЕС принята.

Военные действия

  • Шойгу: «группировка российских вооруженных сил продолжит проведение специальной военной операции в Украине до достижения поставленных целей».

  • Польша не отправляет свои самолеты в Украину, так как НАТО не является стороной конфликта, заявил президент Дуда.

  • Минобороны РФ: «полностью заблокирован выход украинских военных к Азовскому морю. Вооруженными силами РФ в общей сложности уничтожено 1325 объектов военной инфраструктуры Украины».

  • Минобороны РФ: «отряды Народной милиции ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с частями ВС РФ».

  • Также МО РФ заявило, что «в целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием». В ведомстве призвали украинских граждан, «привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома».

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