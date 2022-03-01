Ситуация в Украине: польские самолеты, внешний долг и обращение к ЕС
Политика и экономика
Украина отзывает для консультаций своих послов из Кыргызстана – за оправдание агрессии против Украины и из Грузии – «за преграды для добровольцев, желающих нам помочь, и за безнравственную позицию в отношении санкций».
Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил, что «после нападения РФ и причиненного войной ущерба считает правильным требовать от внешних кредиторов списания внешнего долга Украины». На сегодня это 1,6 трлн гривен – более 57 млрд долларов.
Зеленский выступил в Европарламенте. Он заявил, что с Украиной Европейский союз будет точно более крепким, без ЕС Украина будет одинокой. Также объявил, что сейчас заблокированы все крупные города Украины.
Глава Евросовета пообещал, что Совет ЕС серьезно проанализирует запрос Украины на членство в Евросоюзе.
Позже глава Офиса президента Украины Андрей Ярмак сообщил, что заявка страны на членство в ЕС принята.
Военные действия
Шойгу: «группировка российских вооруженных сил продолжит проведение специальной военной операции в Украине до достижения поставленных целей».
Польша не отправляет свои самолеты в Украину, так как НАТО не является стороной конфликта, заявил президент Дуда.
Минобороны РФ: «полностью заблокирован выход украинских военных к Азовскому морю. Вооруженными силами РФ в общей сложности уничтожено 1325 объектов военной инфраструктуры Украины».
Минобороны РФ: «отряды Народной милиции ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с частями ВС РФ».
Также МО РФ заявило, что «в целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием». В ведомстве призвали украинских граждан, «привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома».
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