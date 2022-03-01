Полиция продолжает находить похищенное во время январских беспорядков оружие

Полицейские задержали троих мужчин: 1993, 1994 и 1996 годов рождения. Было установлено, что они ограбили оружейный магазин «Камерад». Ограбление произошло в ночь на 5 января этого года.

На пустыре у дома подозреваемые закопали три нарезных и три гладкоствольных ружья, винтовку, патроны, чемодан с охотничьим набором и рюкзаки. Весь этот арсенал подозреваемые зарыли в песке во дворе дома одного из задержанных.

Все задержанные уже дали признательные показания и рассказали, как совершали преступление.

Сейчас устанавливается причастность «группы» к аналогичным преступлениям.

Подозреваемые взяты под стражу. Производство досудебного расследования поручено следователям ОП при УП Ауэзовского района. Замначальника ДП города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы.