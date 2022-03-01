Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
21:40 01.03.2022

Полиция продолжает находить похищенное во время январских беспорядков оружие

Склад оружия, полицейские, Алматинская область Фото: Facebook/Рустам Абдрахманов
Новый схрон обнаружен в Алматинской области, на территории Карасайского района, сообщает Zakon.kz.

Полицейские задержали троих мужчин: 1993, 1994 и 1996 годов рождения. Было установлено, что они ограбили оружейный магазин «Камерад». Ограбление произошло в ночь на 5 января этого года.

На пустыре у дома подозреваемые закопали три нарезных и три гладкоствольных ружья, винтовку, патроны, чемодан с охотничьим набором и рюкзаки. Весь этот арсенал подозреваемые зарыли в песке во дворе дома одного из задержанных.

Все задержанные уже дали признательные показания и рассказали, как совершали преступление.

Сейчас устанавливается причастность «группы» к аналогичным преступлениям.

Подозреваемые взяты под стражу. Производство досудебного расследования поручено следователям ОП при УП Ауэзовского района. Замначальника ДП города Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов

Ход и результаты расследования поставлены на контроль в Департаменте полиции города Алматы.

Константин Вноровский
Абдрахманов Рустам Алматинская область Алматы
Ситуация в Украине: переговоры в Беларуси, Зеленский просит принять Украину в ЕС
28.02.2022
Переговоры России и Украины: стороны уезжают для консультаций в столицы
28.02.2022
Какие изменения ждут казахстанцев с марта 2022 года
01.03.2022
Российская и украинская делегации определили ряд приоритетных тем
28.02.2022
В Алматы прилетел первый спецрейс с казахстанцами из Украины
28.02.2022
Главная Топ LIVE Все