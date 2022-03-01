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22:11 01.03.2022

Прибыл второй рейс с эвакуированными казахстанцами

Второй рейс, Польша Фото: Zakon.kz
В аэропорт Нур-Султана прибыл второй борт с гражданами Казахстана, эвакуированными из Украины, сообщает Zakon.kz.

Авиарейс прибыл из польского города Катовице, на борту было 120 пассажиров.

Борт Air Astana вылетел по маршруту Катовице – Атырау в 15:30 по времени Нур-Султана. После технической посадки в Атырау самолет в 21:03 приземлился в Нур-Султане.

Второй рейс, Польша

Фото: Zakon.kz

Второй рейс, Польша

Фото: Zakon.kz

Второй рейс, Польша

Фото: Zakon.kz

Второй рейс, Польша

Фото: Zakon.kz

Второй рейс, Польша

Фото: Zakon.kz

Первый спецрейс с казахстанцами прилетел в Алматы 28 февраля.

По словам посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева, 657 казахстанцев заполнили заявки об эвакуации.

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