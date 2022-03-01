22:11 01.03.2022
Прибыл второй рейс с эвакуированными казахстанцами
Фото: Zakon.kz
В аэропорт Нур-Султана прибыл второй борт с гражданами Казахстана, эвакуированными из Украины, сообщает Zakon.kz.
Авиарейс прибыл из польского города Катовице, на борту было 120 пассажиров.
Борт Air Astana вылетел по маршруту Катовице – Атырау в 15:30 по времени Нур-Султана. После технической посадки в Атырау самолет в 21:03 приземлился в Нур-Султане.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Первый спецрейс с казахстанцами прилетел в Алматы 28 февраля.
По словам посла Казахстана в Украине Дархана Калетаева, 657 казахстанцев заполнили заявки об эвакуации.
Мы дома – истории эвакуированных казахстанцев
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