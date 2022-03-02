TikTok увеличивает продолжительность видео до 10 минут

В заявлении для The Verge TikTok подтверждает, что обновление происходит по всему миру. Это первое серьезное изменение в приложении с тех пор, как в июле прошлого года оно приняло трехминутные видеоролики.

В The Verge заметили, что какое-то время TikTok специально продвигал в ленте более длинные ролики несмотря на то, что изначально приложение ассоциировалось у всех с короткими видео. Длинные варианты позволяют платформе захватывать более взрослую аудиторию и увеличивать общее время взаимодействия в приложении. В то же время переход на более продолжительный формат может навредить компании, ограничивая объем собираемых данных о привычках просмотра пользователей, которые позволяют настраивать алгоритмы для привлечения аудитории.

Консультант по социальным сетям и аналитик Мэтт Наварра добавил, что контент более длинной формы, как правило, позволяет легче монетизировать и дольше удерживать людей на платформе. Но он также отмечает, что TikTok теперь нужно будет точно определить, как позиционировать и представлять эти видео на своей платформе.