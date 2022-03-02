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01:58 02.03.2022

Путин запретил вывозить из России суммы свыше $10 тысяч

Запрет на вывоз свыше $10 тыс. Фото: пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах по обеспечению финансовой стабильности в России, сообщает Zakon.kz.

Текст указа опубликован на Официальном портале правовой информации.

Согласно ему, из России со 2 марта запрещено вывозить иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов наличными.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку более чем в два раза: с 9,5 процента до 20 процентов годовых. Регулятор отметил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до необходимых уровней, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

В Кремле рассказали, что Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Согласно документу, данные меры были предприняты в связи с «недружественными и противоречащими международному праву действиями США, а также примкнувших к ним государств и организаций».

Отмечается, что принятые меры направлены на защиту российских национальных интересов.

Константин Вноровский
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