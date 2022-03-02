Путин запретил вывозить из России суммы свыше $10 тысяч

Текст указа опубликован на Официальном портале правовой информации.

Согласно ему, из России со 2 марта запрещено вывозить иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов наличными.

28 февраля ЦБ принял решение повысить ключевую ставку более чем в два раза: с 9,5 процента до 20 процентов годовых. Регулятор отметил, что повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до необходимых уровней, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

В Кремле рассказали, что Путин подписал указ «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Согласно документу, данные меры были предприняты в связи с «недружественными и противоречащими международному праву действиями США, а также примкнувших к ним государств и организаций».

Отмечается, что принятые меры направлены на защиту российских национальных интересов.