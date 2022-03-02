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06:12 02.03.2022

США закроют воздушное пространство для российских самолетов

США Россия Фото: pixabay
Ранее страны Запада запретили любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией Евросоюза, сообщает Zakon.kz.

США в ближайшие сутки планируют объявить о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ожидается, что указ, запрещающий самолетам, принадлежащим и эксплуатируемым Россией, летать в воздушном пространстве США, будет издан в ближайшие 24 часа.

Ранее страны Запада запретили любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС в дополнение к запрету своим компаниям поставок в Россию гражданских самолетов и запчастей к ним.

Данияр Кунафин
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