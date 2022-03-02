США высвободят 30 млн баррелей нефти из резерва

Президент США Джо Байден распорядился высвободить 30 млн баррелей нефти из стратегического резерва в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщило Министерство энергетики США.

Президент Байден уполномочил меня взять на себя первоначальное обязательство выделить 30 миллионов баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва. Мы готовы принять дополнительные меры, если того потребуют условия. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм

Всего США и 30 других стран — членов Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить из стратегических резервов 60 млн баррелей нефти.

В Минэнерго США отметили, что инвестиции в экологически чистую энергетику – лучший способ снизить внутреннюю и международную зависимость от российской нефти и газа.