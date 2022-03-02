08:21 02.03.2022
11 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки
Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 260 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 2 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 906 человек (18 815+ и 1091 КВИ-), из них в стационарах – 2123 пациента, на амбулаторном уровне – 17 783.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 163 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 57,
на аппарате ИВЛ – 44.
Фото: Минздрав РК