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08:21 02.03.2022

11 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 260 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 2 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 906 человек (18 815+ и 1091 КВИ-), из них в стационарах – 2123 пациента, на амбулаторном уровне – 17 783.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 163 пациента,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 57,

  • на аппарате ИВЛ – 44.

Коронавирус

Фото: Минздрав РК

Данияр Кунафин
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