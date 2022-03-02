11 казахстанцев скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

На 2 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 906 человек (18 815+ и 1091 КВИ-), из них в стационарах – 2123 пациента, на амбулаторном уровне – 17 783.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 163 пациента,

в состоянии крайней степени тяжести – 57,

на аппарате ИВЛ – 44.