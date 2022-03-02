Жамбылцы отметили День благодарности

Аким области принял участие в церемонии возложения цветов к монументу «Қазақ еліне мың алғыс». В мероприятии приняли участие председатели областных, городских маслихатов, общественных советов, ветераны, представители интеллигенции, этнокультурных объединений, общественники.

Фото: акимат Жамбылской области

Вот уже шестой год Казахстан отмечает День благодарности, учрежденный по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Как известно из истории, наши предки во времена войны и голода, несмотря на все трудности, приютили всех переселенцев, делились с ними последним куском хлеба, проявив исконное казахское гостеприимство. Казахстанцы прекрасно понимают непреходящую ценность дружбы, мира, сплоченности, – подчеркнул аким области.

Фото: акимат Жамбылской области

Глава региона указал на важность обеспечения единства и согласия.

Общественное согласие – залог стабильности, развития. Выражаю благодарность всем за то, что проявили небывалое единство и сплотились под знаменем мира во время кордайских событий, ЧП в Байзакском районе, январских событий, – обратился к жителям Сапарбаев.

Бердибек Сапарбаев также поблагодарил жамбылцев за активное участие в реализации проектов «Бейбітшілік пен келісім», «Асарлатып үй салу», «Таразға тарту», «Жомарт түлек», благодаря которым решаются социальные проблемы.

Выступившие в ходе мероприятий представители этнокультурных центров отметили важность праздника и выразили благодарность казахскому народу.

Фото: акимат Жамбылской области

Далее аким области в Доме дружбы встретился с ветеранами, перешагнувшими столетний рубеж, общественниками. Бердибек Сапарбаев наградил работников различных сфер, добросовестно исполнявших служебные обязанности в ходе массовых беспорядков.

В народе говорят: «Қарғыс алма, алғыс ал!» («Лучше слышать слова благодарности, чем проклятия»). В этот день как никогда важно поблагодарить друг друга за поддержку и неравнодушие. Сегодня в Жамбылской области дружно проживают представители около 90 этносов. Наша общая задача – сохранить единство и согласие в обществе. В первую очередь мы должны поблагодарить представителей старшего поколения за их самоотверженный труд. Выражаем благодарность также сотрудникам предприятий, которые плодотворно работают во имя процветания нашего региона, принимают активное участие в благотворительных мероприятиях, сотрудникам правоохранительных органов, органов по чрезвычайным ситуациям, работникам различных сфер, в том числе, врачам, учителям, спортсменам и всем землякам. Бердибек Сапарбаев

95-летний ветеран Серик Мамайулы, проживающий в Байзакском районе, отметил, что областной центр с каждым годом становится краше, населенные пункты области благоустраиваются.

Мы становимся свидетелями, как наша область динамично развивается по всем направлениям. Хочу выразить благодарность всем, кто вносит вклад в развитие региона. Желаю, чтобы подобные страшные события, как январские беспорядки, больше никогда не повторялись. Пусть под нашим общим шаныраком и в ваших домах всегда царят мир, согласие и взаимопонимание! – пожелал аксакал.

Фото: акимат Жамбылской области

На территории комплекса «Көне Тараз» для жителей были организованы концертная программа, спортивные мероприятия, выставка, национальные игры, а также бесплатное горячее питание.