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10:35 02.03.2022

Ученые вырастили мини-сердце для испытания лекарств от COVID-19

ученые Фото: pixabay
Группа ученых из США и Германии вырастила мини-сердце человека, чтобы изучить осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы после перенесенного коронавируса и протестировать различные препараты для лечения COVID-19, передает Zakon.kz.

Органоиды (миниатюрные копии органов) представляют собой клеточные скопления, которые имитируют структуру органов человека, анатомические и функциональные особенности самых разных тканей.

Выращенные органы позволят ученым изучать биологические процессы, связанные с заболеваниями, а также создавать новые стратегии их лечения. В данном случае исследователи создавали модель воздействия лекарств на сердце, чтобы регулировать и определить их дозировки.

SARS-CoV2 поражает легкие пациента, вызывая выработку иммунной системой большого количества цитокинов и их выброс в кровоток. Возникает цитокиновый шторм, который может привести к летальному исходу, – цитирует Газета.ru материалы исследования.

Отмечается, что во избежание летальных случаев всем госпитализированным с COVID-19 назначают противоцитокиновые препараты, которые имеют серьезные побочные эффекты. Поэтому при их использовании необходима точность дозировок, которую надеются рассчитать благодаря выращенным органам.

Вирусолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что органоиды действительно могут показать ученым, как действуют на сердце различные лекарства от COVID-19.

Органоиды наиболее точно по сравнению с другими методами указывают на действие токсичных препаратов, которое может привести к дисфункции тех или иных систем. Они отражают надклеточный уровень, приближенный к физиологическому состоянию сердечной мышцы. Но нужно понимать, что все-таки это не сердце, которое находится в организме, где работает иммунная система, есть полноценная кровеносная система. Поэтому исследования на органоидах лучше проводить параллельно с экспериментами на животных.Вирусолог Павел Волчков
Оксана Житникова
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