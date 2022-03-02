Ученые вырастили мини-сердце для испытания лекарств от COVID-19

Органоиды (миниатюрные копии органов) представляют собой клеточные скопления, которые имитируют структуру органов человека, анатомические и функциональные особенности самых разных тканей.

Выращенные органы позволят ученым изучать биологические процессы, связанные с заболеваниями, а также создавать новые стратегии их лечения. В данном случае исследователи создавали модель воздействия лекарств на сердце, чтобы регулировать и определить их дозировки.

SARS-CoV2 поражает легкие пациента, вызывая выработку иммунной системой большого количества цитокинов и их выброс в кровоток. Возникает цитокиновый шторм, который может привести к летальному исходу, – цитирует Газета.ru материалы исследования.

Отмечается, что во избежание летальных случаев всем госпитализированным с COVID-19 назначают противоцитокиновые препараты, которые имеют серьезные побочные эффекты. Поэтому при их использовании необходима точность дозировок, которую надеются рассчитать благодаря выращенным органам.

Вирусолог и руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков отметил, что органоиды действительно могут показать ученым, как действуют на сердце различные лекарства от COVID-19.