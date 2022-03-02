10:18 02.03.2022
В Казахстане распределили квоты на привлечение иностранной рабочей силы
Фото: primerminister.kz
Приказом Министерства труда и социальной защиты распределены квоты между областями и городами на привлечение иностранной рабочей силы, сообщает Zakon.kz.
Квоты распределены:
по категориям иностранных и сезонных работников – всего 28 352 человека;
на привлечение трудовых иммигрантов – всего 220 000 человек.
Так, в Алматы можно будет привлечь к работе 2659 иностранцев, трудовых иммигрантов – 25 тысяч, в Нур-Султане – 1660, трудовых иммигрантов – 20 тысяч, в Шымкенте – 501 человека, трудовых иммигрантов – 20 тысяч.
Весь список по регионам можно посмотреть здесь.