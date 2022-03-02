В Казахстане распределили квоты на привлечение иностранной рабочей силы

Квоты распределены:

Так, в Алматы можно будет привлечь к работе 2659 иностранцев, трудовых иммигрантов – 25 тысяч, в Нур-Султане – 1660, трудовых иммигрантов – 20 тысяч, в Шымкенте – 501 человека, трудовых иммигрантов – 20 тысяч.