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10:18 02.03.2022

В Казахстане распределили квоты на привлечение иностранной рабочей силы

квоты на привлечение иностранной рабочей силы Фото: primerminister.kz
Приказом Министерства труда и социальной защиты распределены квоты между областями и городами на привлечение иностранной рабочей силы, сообщает Zakon.kz.

Квоты распределены:

  1. по категориям иностранных и сезонных работников – всего 28 352 человека;

  2. на привлечение трудовых иммигрантов – всего 220 000 человек.

Так, в Алматы можно будет привлечь к работе 2659 иностранцев, трудовых иммигрантов – 25 тысяч, в Нур-Султане – 1660, трудовых иммигрантов – 20 тысяч, в Шымкенте – 501 человека, трудовых иммигрантов – 20 тысяч.

Весь список по регионам можно посмотреть здесь.

Лариса Черненко
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