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В Казахстане хотят сократить квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2024 год

В Казахстане хотят сократить квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 2024 год Фото: primerminister.kz
Министерство труда и социальной защиты подготовило приказ "Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2024 год", сообщает Zakon.kz.

Так, предлагается установить квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2024 год в процентном отношении к численности рабочей силы:

  • по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, в размере 0,23%;
  • на привлечение трудовых иммигрантов – в размере 3,1%. 

В 2023 году квота составляла 0,24% и 3,2%, соответственно.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 29 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят пилотный проект по заочному установлению инвалидности и утраты трудоспособности.

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