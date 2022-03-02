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Законодательство РК
10:48 02.03.2022

На 862 трлн тенге было совершено платежей и переводов в 2021 году – Нацбанк

количество переводов и платежей в РК в 2021 году Фото: pexels
За 2021 год общий объем безналичных платежей и переводов денег в национальной валюте через платежные системы и прямые корреспондентские счета финансовых организаций составил 862 трлн тенге, передает Zakon.kz.

91% от этого объема проведен через платежные системы Национального Банка – Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга.

По данным Нацбанка, число транзакций в национальных платежных системах составило 59,3 млн, общая сумма – 782,1 трлн тенге.

Таким образом, средняя нагрузка на данные системы в операционные дни составляла 241,2 тысячи платежей в день. В среднем в минуту проводились платежи на сумму 4,8 млрд тенге. Нацбанк

Как отмечается, в течение операционного дня наибольшее количество платежей обрабатывается в период с 12:00 до 13:00.

Коэффициент работоспособности платежных систем Национального Банка за 2021 год составил 99,98%.

Это превышает установленные целевые показатели и характеризует высокую эффективность функционирования национальных платежных систем.

Лариса Черненко
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