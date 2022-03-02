Курс доллара снова вырос на торгах

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 492-498 тенге, евро – 543-555 тенге, рос. рубль – 4,9-5,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 2 марта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 4,94%, составив $108,52 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 4,81% — до $110,02 за баррель.