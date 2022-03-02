«250+» от Tele2/Altel: год тарифу «Туған жер», миллионы гигабайт сельского трафика

Именно поэтому компания Tele2/Altel продолжает развиваться, держа курс на устранение цифрового неравенства. Развивая интернет в сельской местности, оператор не только технически «прокачивает» уровень связи, но и разрабатывает социально-ориентированные продукты.

В марте прошлого года оператор Tele2, входящий в группу компаний АО «Казахтелеком» запустил тариф «Туған жер». Первый спецтариф для сельских абонентов, подключенных к сети по программе «250+» стал настоящим хитом на рынке.

Абоненты 238 сел, подключенных к высокоскоростному интернету и качественной связи, оценили все возможности цифрового продукта, в кратчайший срок сделав его очень востребованным. За скромную плату жители небольших сел получили безлимитный доступ к государственным, образовательным и иным важным для развития платформам, а также неограниченные звонки внутри сети в зоне проживания.

Другой не менее важной новостью стал подсчитанный объем мобильного интернет-трафика в сети оператора в селах 250+, так менее чем за год он превысил 12 миллионов гигабайт. И эта цифра растет с каждой секундой. В прошлом году аналитики подсчитали, что абоненты Tele2/Altel генерируют порядка 60% от всего объема потребления мобильного интернета страны.

При чем рост потребления дата-трафика в сети оператора превышает среднерыночный (34% против 29%). И жители сел все активнее оказывают поддержку росту общих показателей. Все это происходит благодаря устранения цифрового неравенства, локомотивом которого стало строительство на селе базовых станций по программе «250+».

Еще одна цифра заслуживает упоминания: общая длительность разговоров пользователей услуг связи оператора Tele2/Altel в селах, подключенных по программе «250+» достигла внушительной цифры - 740 миллионов минут! В пересчете на годы – это более 1400 лет.

Tele2/Altel планирует и дальше разрабатывать продукты, учитывая запросы абонентов, продолжая оставаться представителем клиентоориентированного бизнеса. При этом оператор продолжит наращивать мощности, ведь большая часть абонентов перешла на гибридный формат работы и при нем неизбежен рост интернет-трафика.

К тому же для каждого из нас онлайн-кинотеатры и онлайн-покупки стали повседневным делом. А каждый заказ в один клик приближает компанию к очередному рекорду по количеству потребленного абонентами трафика.

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