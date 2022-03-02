Это плохая идея – депутат о начислении компенсации на тенговые депозиты казахстанцев

Обращаясь к главе правительства и председателю Нацбанка, депутат напомнил, что в России произошли беспрецедентные по своим потенциальным последствиям события. На сегодня Россия оказалась буквально «вырезана» из международного экономического оборота, закрыто воздушное пространство Европы и практически парализованы внешнеэкономические связи. По мнению Жамалова, такие события имеют далеко идущие последствия и для Казахстана. В связи с этим он предлагает принять ряд решений.

Во-первых, необходимо стабилизировать финансовый рынок. Складывается ощущение, что, привязываясь к рублю, Нацбанк пытается провести девальвацию. При текущей цене на нефть в 100 доллар за баррель при любых раскладах экономически обоснованный курс тенге находится в районе 420-440 тенге за доллар. Но почему-то мы следуем за Россией и паникуем вместе с ней. Экспортеры, импортеры, инвесторы, спекулянты – все участники валютного рынка напуганы и полностью дезориентированы. Никто не знает, куда и как будут перестраиваться логистические и товарные цепочки поставок, как будут изменяться цепочки добавленной стоимости, какие изменения ожидают энергетический рынок? Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов

Он добавил, что Нацбанк сейчас просто не может даже ориентировочно назвать величину сбалансированного курса, поэтому парламентарий считает, что участие финрегулятора в торгах должно быть исключено.

И это не первый случай в мировой истории – известное событие в США, 11 сентября 2001 года – обвалило доллар и биржи. Биржи США неделю не работали. И за это время информационный фон стабилизировался, инвесторы успокоились, и торги спокойно возобновились. Однозначно в такие периоды, с одной стороны: нужно закрывать организованные торги на бирже с участием Нацбанка, а с другой – не мешать банкам вне биржи работать со своими клиентами по импортным и экспортным контрактам, краткосрочно кредитуя их валютой и тенге. Паникерам и спекулянтам надо позволить слиться «до нуля» и при этом сохранить активы Нацбанка. Аманжан Жамалов

Он призвал Нацбанк принять данный подход, что, на его взгляд, позволит сэкономить госсредства и снизить влияние негативных последствий.

Во-вторых, мы прекрасно понимаем, что текущие события на финансовом рынке однозначно скажутся на росте цен на основные продовольственные товары и услуги, и это в первую очередь коснется социально уязвимых слоев населения. По данному направлению продекларированы, но реально принятых мер со стороны государства нет. Зато в целях обеспечения стабильности финансового рынка Нацбанком совместно с правительством озвучена программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление премии в размере 10% по депозитам физлиц за счет средств бюджета. Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов

По его данным, на 1 февраля 2022 года вклады физлиц в нацвалюте составляют 6,7 трлн тенге, при этом объем начисленной премии может составить до 700 млрд тенге.