СК «Евразия» выплатила виновнику ДТП более 3,4 млн тенге

Такие статистические данные опубликовал Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

В одном из таких случаев, произошедшем 9 октября 2021 года, водитель, управляя автомашиной марки Chevrolet Nexia в Алматы, двигаясь по проспекту С. Сейфуллина в северном направлении и производя левый поворот на пересечении с улицей М. Дулатова, допустил столкновение с машиной Lada. В результате данного происшествия пострадала пассажирка 1957 года рождения, получив телесные повреждения легкой степени. Также был поврежден автомобиль виновника, Chevrolet Nexia, в передней части.

Помимо обязательного полиса ОГПО ВТС, у виновника ДТП автомашины марки Chevrolet Nexia имелся также полис КАСКО. На основании предоставленных документов страховая компания выплатила за ущерб, который составил более 3,4 млн тенге, по договору добровольного страхования автомобильного транспорта (АвтоКАСКО) в АО «Страховая компания «Евразия» виновнику ДТП.

Увеличение стоимости легковых автомобилей естественным образом влияет на рынок АвтоКАСКО. Многие казахстанцы, принимая решение приобрести автомобиль, все чаще стали параллельно покупать программы страхования для вновь приобретенного автомобиля, понимая, что страховая защита становится наиболее надежным способом сохранить и защитить свое имущество и обеспечить финансовую стабильность. Особенно это понимание углубилось в связи с январскими событиями текущего года, когда многие казахстанцы потерпели убыток в результате массовых беспорядков. Более половины автолюбителей также готовы приобрести дополнительные опции к КАСКО, обеспечивая себя наиболее комфортными условиями страхования, – пояснила директор Департамента PR и рекламы Алина Тойганбаева.

Напоминаем, что в феврале СК «Евразия» запустила продукт Smart Casco с новой, значительно улучшенной программой и с дополнительной опцией VIP-сервиса. Теперь этот полис позволяет защитить свой автомобиль от всех возможных рисков. Подробно узнать и оформить полис можно самостоятельно на сайте и через менеджера компании по WhatsApp.

Лицензия на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по отрасли «Общее страхование» № 2.1.6. от 26 февраля 2019 года выдана Национальным Банком Республики Казахстан.