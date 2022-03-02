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Законодательство РК
11:56 02.03.2022

«Пусть весь мир подождет»: водитель Camry перекрыл дорогу в Алматы

полиция Фото: Скриншот
В Казнете опубликовали видео с очередным нарушением правил дорожного движения. На одной из узких улиц Алматы водитель Toyota Camry припарковался и перекрыл полосу движения, сообщает Zakon.kz.

Видео с нарушением ПДД было опубликовано на странице в Instagram.

В полиции города отметили, что правонарушителем является гражданин 2002 года рождения.

Он привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 597 ч. 1 КоАП РК. Напомню о недопустимости такого поведения на дорогах, – отметил Рустам Абрахманов, замначальника городского департамента полиции.

Под постом пользователи активно прокомментировали поступок водителя.

  • Следующий раз все колеса проткнуть надо.

  • И пусть весь мир подождет!

  • Как можно быть таким! Как можно так с людьми поступать.

  • Наказать по всей строгости закона.

  • Там почти каждый день так, кто-то бросит машину и уйдет, неужели головой не думают совсем. Машины скорой помощи несколько раз стояли, ждали, – отметили комментаторы.

Анастасия Московчук
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