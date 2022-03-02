Сборная Казахстана получила приглашение на Суперкубок ММА

Помимо казахстанских файтеров за суперкубок поборются представители Бахрейна, Украины, Ирландии, Таджикистана, сборные команд Арабских и Балканских чемпионов. Главный приз Суперкубка ММА – 100 000 долларов США. Соревнования пройдут в формате «на выбывание». За неделю до турнира Международная федерация смешанных единоборств (IMMAF) приняла решение отстранить от Суперкубка ее главного фаворита – команду России. Причина – военная ситуация в Украине.

В первом раунде россияне должны были встретиться с ирландцами, а украинцы – с Арабскими чемпионами. В других четвертьфиналах Казахстан поспорит с Балканскими чемпионами, а Бахрейн – с Таджикистаном. Каждую сборную будут представлять 9 спортсменов: семь мужчин и две девушки.

За неделю до старта Суперкубка ММА сборная Казахстана объявила свой состав:

до 56,7 кг – Аян Турсын (Алматинская область)

до 61,2 кг – Антонина Котляревская (Алматы)

до 61,2 кг – Жанибек Тыныштык (Актюбинская область)

до 65,8 кг – Анатолий Золотых (Карагандинская область)

до 70,3 кг – Неймат Асадов (Атырауская область)

до 77,1 кг – Жаксыбек Аймаханов (Алматинская область)

до 83,9 кг – Вахид Тимербиев (Костанайская область)

до 93 кг – Алик Домнич (Павлодарская область)

до 120,2 кг – Расул Хатаев (Павлодарская область)