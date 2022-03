Доля молодежи категории NEET в Казахстане снизилась – Всемирный банк

Итогам реализации проекта был посвящен круглый стол с участием представителей центральных и местных государственных органов, Всемирного банка, Швейцарского агентства, экспертов, представителей неправительственных организаций и главных стейкхолдеров проекта – молодежи.

23 февраля 2022 года в Нур-Султане подвели итоги проекта развития молодежного корпуса Zhas Project. За четыре года свыше 9 тысяч молодых казахстанцев смогли реализовать более 2900 проектов. Zhas Project стартовал пилотно в 2017 году в Алматинской, Карагандинской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областях, охватив за четыре года молодежь из всех регионов Казахстана.

В ходе круглого стола региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии Татьяна Проскурякова отметила успехи Казахстана в области развития молодежи.

Я очень признательна Министерству образования и науки Республики Казахстан за осуществление этого проекта. Также хотела бы выразить благодарность Министерству информации и общественного развития и Комитету по делам молодежи за их поддержку в этом проекте. Я знаю, что правительство Казахстана уделяет очень большое внимание развитию молодежи, и это неудивительно. Ведь именно неравнодушные и компетентные молодые люди являются мотором развития общества, и именно они могут поменять траекторию развития не только своего региона и города, но и всей страны. Поэтому мне очень отрадно заметить, что большие успехи были сделаны Казахстаном в этой области. Если мы говорим о более молодых людях, не участвовавших в образовании и работе, так называемой категории NEET, то их доля снизилась в Казахстане с 18,6% до 7,2% в 2019 году, – отметила Проскурякова во время круглого стола, посвященного итогам реализации проекта развития молодежного корпуса.

Фото: Zhas Project

Отметим, что финансирование проекта осуществлялось на основе Соглашения о гранте между Казахстаном и Международным банком реконструкции и развития на общую сумму 7 млрд 896 тыс. тенге.

Напомним, на первом этапе проекта проходил отбор молодых людей, которые имели меньше возможностей для получения образования или трудоустройства. Для этого использовалась специально разработанная аутрич-методика – адресная работа по вовлечению целевой аудитории в проект. В проекте особое внимание уделялось сельской молодежи и молодым людям категории NEET (not in education, employment or training) – это молодежь, которая по различным обстоятельствам не учится и не работает, либо работает, но имеет низкий доход. Одним из приоритетных направлений проекта являлось вовлечение в общественно-полезную деятельность молодых девушек, которые выходят замуж и впоследствии не имеют возможности самореализации в социуме, даже имея высшее образование.

Фото: Zhas Project

После отобранные участники проходили обучение базовым навыкам проектного менеджмента и жизненно важным навыкам: подготовке резюме, умению планировать бюджет, время.

Третьим этапом проекта было обучение через действие. Командам выделялся грант в размере до миллиона тенге. Участники в течение 5-6 месяцев реализовывали свои идеи как социальные проекты самой разной направленности: от образования и развития села до патриотического воспитания и волонтерской деятельности.