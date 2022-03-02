Права работников, занятых неполный рабочий день, будут защищены

Представляя документ депутатам, министр труда и соцзащиты населения Серик Шапкенов напомнил, что проект закона поддержан на 40-ом заседании межведомственной комиссии по вопросам международных договоров РК 18 октября 2019 года. Эта конвенция принята в 1994 году.

В соответствии со ст.4 Конвенция регламентирует вопросы защиты прав и интересов работников, занятых неполное рабочее время, аналогично правам работников, занятых полное рабочее время, в отношении - права на ведение коллективных переговоров, безопасности и охраны труда, защиты материнства и предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска, недопущения дискриминации в области труда и занятий. Министр труда и соцзащиты населения РК Серик Шапкенов.

По его словам, настоящая Конвенция распространяется на все отрасли экономической деятельности, за исключением отдельных категорий работников и предприятий.

По данным Бюро нацстатистики, по итогам 4 квартала 2021 года порядка 470 тысяч работников в различных отраслях были заняты в режиме неполного рабочего времени. Около половины из них были заняты менее 20 часов в неделю. Большинство из них были заняты в сельском хозяйстве, образовании и промышленности. Согласно Конвенции, под термином «трудящийся, занятый неполное рабочее время» подразумевается работник, который работает меньше нормальной продолжительности рабочего времени работника, занятого полное рабочее время и находящегося в сравнимой ситуации. Серик Шапкенов

Конвенцией предусмотрено, что работником, занятым неполное рабочее время, не может быть работник, занятый полное рабочее время, оказавшийся в условиях частичной безработицы ввиду временного сокращения продолжительности рабочего времени по экономическим или техническим причинам.

В соответствии со ст. 5 Конвенции должны быть приняты меры, предусматривающие, что основная зарплата работников, занятых неполное рабочее время, должна быть не меньше, чем рассчитанная теми же методами основная зарплата работников, занятая полное рабочее время и находящихся в сравнимой ситуации. В свою очередь, аналогично Конвенции национальным трудовым законодательством предусмотрены госгарантии в области оплаты труда работников. В то же время согласно ст. 6-7 Конвенции, система соцобеспечения для работников, занятых неполное рабочее время, должны быть аналогичны, как и работникам, занятым полное рабочее время. Эти условия могут определяться пропорционально продолжительности рабочего времени, взносам или заработкам. Министр труда и соцзащиты населения РК Серик Шапкенов.

Глава ведомства отметил, что аналогично национальное трудовое и социальное законодательство не ограничивают права работников, занятых неполное рабочее время, по сравнению с работниками, занятыми полное рабочее время. В частности, выплата по потере дохода из системы обязательного социального страхования напрямую зависит от размера среднемесячного застрахованного дохода работника и стажа его участия в системе, и не зависит от формы или вида его занятости.

В заключение он добавил, что ратификация Конвенции не повлечет за собой отрицательных социально-экономический последствий и финансовых затрат из госбюджета.