В Минтруда рассказали, будут ли повышать зарплаты в Казахстане

Об этом глава ведомства высказался в кулуарах Мажилиса.

По повышению доходов населения было поручение президента. Поэтому наше министерство работает со всеми местными исполнительными органами, со всеми работающими предприятиями. Мы проводим анализ, и у кого условно ниже заработная плата от медианной, а она у нас составляет 157 тыс. тенге, мы с ними проводим работу, чтобы работодатели повышали заработную плату своих работников, потому что они должны понимать чаяния своих работников, поддерживать. Эта работа продолжается повсеместно. Серик Шапкенов

По его словам, сейчас Министерство труда и социальной защиты населения проводит совместную работу по этому вопросу с Министерством национальной экономики.