Могут ли поднять врачам зарплаты, рассказали в Минтруда

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай рассказала о планах снизить разрыв между зарплатами гражданских служащих, передает корреспондент Zakon.kz.

В ответ на вопрос о том, могут ли медицинским работникам повысить заработные платы, она сказала, что в нашей стране более 1,3 млн гражданских служащих, заработная плата которым устанавливается за счет бюджетных средств.

"Необходимо отметить, что заработная плата медикам ранее повышалась, однако индексация была приостановлена в 2022 году. Вместе с тем, дальнейшее повышение заработной платы зависит от множества факторов, в том числе от возможностей бюджета. Несмотря на это, сегодня министерством проводится работа по определению, скажем так, более актуальной системы оплаты труда гражданских служащих", – озвучила Виктория Шегай.

Она отметила, что это совместная работа со всеми заинтересованными государственными органами.

"По результатам этой работы мы ожидаем, что заработная плата станет более адекватной – в соотношении с соответствующими навыками и компетенциями. Кроме того, данная работа должна способствовать снижению разрыва между высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми категориями гражданских служащих", – дополнила спикер.

19 мая 2025 года стало известно, что в Казахстане может измениться минимальная заработная плата.