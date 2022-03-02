Размер пожизненных выплат для чемпионов хотят увеличить в Казахстане

Поручаю вице-министру проработать увеличение размеров выплаты пожизненного материального обеспечения чемпионов, призеров, а также их тренеров до 100 МРП, или 306 тысяч тенге. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев

Министр также поручил разработать комплекс мер по модернизации спортивной медицины, предусматривающий в том числе приглашение специалистов из-за рубежа.

Указал Абаев и на необходимость повысить тарификации оплаты труда спортивных судей.