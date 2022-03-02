12:27 02.03.2022
Размер пожизненных выплат для чемпионов хотят увеличить в Казахстане
Фото: Zakon.kz.
Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на коллегии ведомства поручил увеличить размеры пожизненных выплат за высокие спортивные результаты до 306 тысяч тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
Поручаю вице-министру проработать увеличение размеров выплаты пожизненного материального обеспечения чемпионов, призеров, а также их тренеров до 100 МРП, или 306 тысяч тенге. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев
Министр также поручил разработать комплекс мер по модернизации спортивной медицины, предусматривающий в том числе приглашение специалистов из-за рубежа.
Указал Абаев и на необходимость повысить тарификации оплаты труда спортивных судей.