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Законодательство РК
12:27 02.03.2022

Размер пожизненных выплат для чемпионов хотят увеличить в Казахстане

Спорт, высокие достижения, выплаты, Абаев Фото: Zakon.kz.
Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на коллегии ведомства поручил увеличить размеры пожизненных выплат за высокие спортивные результаты до 306 тысяч тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
Поручаю вице-министру проработать увеличение размеров выплаты пожизненного материального обеспечения чемпионов, призеров, а также их тренеров до 100 МРП, или 306 тысяч тенге. Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев

Министр также поручил разработать комплекс мер по модернизации спортивной медицины, предусматривающий в том числе приглашение специалистов из-за рубежа.

Указал Абаев и на необходимость повысить тарификации оплаты труда спортивных судей.

Мадина Мамырханова
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