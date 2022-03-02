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Законодательство РК
12:28 02.03.2022

Пьяный пассажир угнал машину таксиста в Нур-Султане

Такси Фото: pixabay
В Нур-Султане пьяный пассажир разозлился на таксиста и угнал его автомобиль, передает Zakon.kz.

В 22.54 на канал «102» с заявлением обратился мужчина о том, что пьяный пассажир угнал его автомашину Hyundai Accent.

Установлено, что подозреваемый заказал такси через мобильное приложение. Сев в салон автомашины в районе железнодорожного вокзала, мужчина разозлился на таксиста, что он не приехал вовремя. Доехав до пункта назначения по улице Кенен Азербаева, пассажир попросил вытащить из багажника его сумки. Когда таксист вышел из салона, подозреваемый тут же пересел за руль и угнал авто. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Угнанная машина была обнаружена на пересечении улиц Туркестан – Керей, Жанибек хандар. По ориентировке сотрудниками специализированного батальона полка полиции Hyundai Accent был остановлен. Угонщик доставлен в полицию.

По факту угона возбуждено уголовное дело, проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Анастасия Стативкина
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