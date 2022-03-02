Сведениями о недвижимости граждан смогут обмениваться уполномоченные органы в СНГ

Представляя документ депутатам, первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев напомнил, что разработка этого соглашения вызвана необходимостью создания правовых основ для обмена такой информацией между компетентными органами государств СНГ. Соглашение подписано 18 декабря 2020 года на заседании совета глав государств.

Ратификация соглашения позволит получать сведения из стран Содружества о наличии, отсутствии гражданства; выданных документах, удостоверяющих личность лиц, состоящих на миграционном учете; выданных иностранцам визах на въезд и пребывание в этих странах; недвижимом имуществе, либо обязательствах имущественного характера; привлечении к уголовной или административной ответственности. Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев

Он добавил, что информация будет истребоваться уполномоченными органами посредством направления запросов, при этом сроки не должны превышать со дня его получения. Это особенно актуально в целях исключения двойного гражданства.

Кроме того, соглашением создаются дополнительные условия для подтверждения личности человека при утрате им документов, удостоверяющих личность, полученных в другой стране; установление места проживания человека за границей. Сведения о привлечении к ответственности лиц за совершение административного или уголовного правонарушения могут быть использованы в рамках оказания правовой помощи. При этом соглашением определены условия конфиденциальности и ограничения в использовании информации, а также основания для отказа предоставления сведений. Первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев

По его словам, ратификация соглашения позволит повысить эффективность взаимодействия компетентных органов стран СНГ. Проект закона ратификации соглашения согласован со всеми заинтересованными госорганами, и его принятие не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат.