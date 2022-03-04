Сертификат, фотосессия, путешествие – что подарить на 8 Марта

Не за горами первый праздник весны – Международный женский день. 8 Марта ждут не только женщины, но и мужчины – чтобы поздравить своих родных и близких и подарить им подарки.

Зачастую сильный пол сталкивается с определенными трудностями в выборе подарков, так как праздник отмечается ежегодно, а интересных идей не осталось. Хотя на самом деле с развитием технологий выбрать подарок стало проще. Есть возможность поменять купленную вещь, сделать возврат и подарить деньги в виде презентабельной бумаги с конвертиком.

Девять идей подарков на 8 Марта

Сертификаты. Можно подарить поход в SPA, к косметологу, к массажисту, в магазин одежды и многое другое. Сертификат станет универсальным подарком, так как сегодня его можно приобрести практически на все: на курсы, мастер-классы, полеты на воздушном шаре.

Техника по наведению красоты. Плойки, выпрямители для волос, утюжки, зеркало с подсветкой – этими вещами, наверное, пользуется практически каждая женщина. Косметикой пользуются не все, но выглядеть презентабельно хочет каждая девушка.

Романтический ужин. Агентства по мероприятиям сейчас могут предоставить широкий спектр услуг по романтическим ужинам. Стоит лишь заплатить и сказать, какое свидание вы хотели бы организовать. Красивый ресторан на крыше, столик на двоих, шампанское, скрипач – идеальный вечер для романтичной натуры.

Фотосессия. Каждая девушка хочет иметь качественные и красивые фотографии, а иногда хорошие фотографии совсем не помешают для портфолио. Можно найти фотографа, студию и оплатить услуги, а если есть возможность, то еще и взять на прокат красивые атрибуты: платья, аксессуары.

Кошелек – классический вариант подарка для всех женщин. При выборе нужно учитывать вкусы и возраст девушки. Консультанты в магазинах помогут подобрать, а также не стоит забывать взять чек на случай обмена или возврата.

Путешествие. Этот подарок зависит от бюджета мужчины. Можно приобрести тур в Европу, в Азию, на острова, на море. Но если такие путешествия не по карману, то можно отправиться в местные туры. Например, на Кольсайские озера, где можно арендовать гостевые домики и провести выходные.

Букет из сухофруктов – весьма полезный подарок для тех, кто не употребляет сахар. Стоит отметить, что такие букеты обходятся дороже, чем цветы и композиции из сладостей.

Спортивные аксессуары. Полезным и практичным подарком будет коврик для йоги или же кроссовки для занятий спортом. Если девушка увлекается профессиональным видом спорта, то можно подарить ей соответствующую периферию.

Украшения. Еще один вид классического подарка на 8 Марта. Причем украшения могут быть абсолютно разными: начиная от простой бижутерии и заканчивая кольцом с бриллиантом. Все зависит от вкуса женщины и вашего бюджета.