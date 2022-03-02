Пандемия коронавируса началась на рынке Уханя – исследователи
Эти новые исследования еще не прошли рецензирование. Их данные указывают на то, что пандемия COVID-19 все-таки началась на рынке в Ухане, пишет авторитетный научный журнал Nature.
В результатах научного изучения утверждается, что две проведенные учеными работы напрямую связывают вспышку с рынком, где продавались живые животные. Третья работа показывает, что коронавирус SARS-CoV-2 передавался от животных людям по крайней мере дважды: в ноябре или декабре 2019 года. Возможно, это происходило на рынке в Ухане.
Автор двух статей, посвященных искусственному происхождению вируса, вирусолог Майкл Воробей из Университета Аризоны в мае прошлого года опубликовал письмо в журнале Science.
В публикации он и другие исследователи призвали научное сообщество непредвзято относиться к вопросу о том, возникла ли пандемия в результате утечки из лаборатории (возможно, в Ухане). Новые исследования убедили даже автора этих статей. Он согласился, что источником пандемии являются вирусы диких животных, которые продавались на рынке: «Когда вы смотрите на все доказательства, становится ясно, что это началось на рынке», цитирует материалы научной статьи журнал Popmech.