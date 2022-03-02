БК Olimpbet – официальный спонсор ФК «Тобол»

Букмекерская компания стала спонсором футбольного клуба «Тобол», действующего чемпиона страны и обладателя Olimpbet–Суперкубка.

В прошлом сезоне команда из Костаная вырвала золотые медали за счет впечатляющей 5-матчевой победной серии на финише турнира. «Тобол» не только второй раз в истории стал чемпионом Казахстана, но и получил право побороться за попадание в групповой этап Лиги чемпионов.

В следующий сезон команда заходит с новыми амбициями и новым партнером. Olimpbet и «Тобол» планируют совместные розыгрыши в социальных сетях и активности на матчах, причем не только на внутренних, но и европейских турнирах.

Olimpbet рад снова стать партнером «Тобола». Мы уже работали с клубом, причем достаточно плодотворно, а теперь возобновляем сотрудничество. Мы подросли и набрались опыта, а «Тобол» стал чемпионом страны и, можно сказать, флагманом казахстанского футбола. Вместе врываемся в сезон со свежими идеями и надеемся покорить новые вершины, – прокомментировал подписание договора директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

Директор ФК «Тобол» Николай Панин отметил, что «на протяжении последних лет клуб ставит высокие задачи и стремится к развитию во всех сферах».

Важно, чтобы в этом нас поддерживали надежные партнеры, такие как Olimpbet. Мы надеемся, что сотрудничество клуба и букмекерской конторы принесет пользу обеим сторонам, – Николай Панин.

Olimpbet давно и активно поддерживает спорт в Казахстане. Компания является официальным спонсором Казахстанской федерации футбола (КФФ) и титульным спонсором всех соревнований по футболу и футзалу, проводящихся под ее эгидой, – чемпионата страны, Кубка и Суперкубка.