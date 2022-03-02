Казахстан готов быть посредником в переговорах между Россией и Украиной – эксперт

– Казбек Умирзакович, каким образом события в Украине могут повлиять на политическую и экономическую системы Казахстана?

– Происходящий сейчас конфликт между Россией и Украиной нарастает с каждым днем. И здесь есть очень большие риски как для самих стран, так и для стран, с которыми у них имеются торгово-экономические отношения.

О каких-то политических рисках для Казахстана, думаю, тут не стоит говорить, так как каждая суверенная страна ведет свою политическую линию. Но косвенно российско-украинские события могут повлиять на Казахстан, так как наша страна тесно взаимосвязана экономическим сотрудничеством с Россией как со стратегическим партнером, так и в рамках ЕАЭС.

Как вы знаете, на внеочередном съезде правящей партии Nur Otan, который прошел буквально вчера, 1 марта, глава государства Касым-Жомарт Токаев четко обозначил позицию Казахстана, что мы придерживаемся территориальной целостности в рамках Устава ООН и Совета Безопасности. При этом он отметил, что каждая страна имеет право на сохранение своего суверенитета и территориальной целостности.

Казахстан твердо придерживается позиции, что любой конфликт должен решаться путем диалога, и призывает стороны к мирным переговорам. И если это потребуется, Казахстан готов быть посредником, у нас уже накоплен такой миротворческий опыт.

К примеру, мы предоставляли площадку для разрешения ситуации в Сирии, в Алматы проходило несколько раундов сирийских переговоров. Также в отношении Ирака Казахстан стал площадкой для переговоров. Поэтому в данном контексте Казахстан призывает к мирному диалогу и может содействовать решению российско-украинского конфликта именно в этом ключе.

– А экономические последствия российско-украинского конфликта могут, на ваш взгляд, коснуться нас?

– Что касается экономических последствий событий в Украине, то да, они действительно могут коснуться Казахстана. Помимо того, что сейчас присутствует эскалация конфликта, надо понимать, что это все происходит в контексте противостояния России и Запада. Уже несколько лет западные санкции в отношении России касаются именно экономического блока.

И если сейчас вопрос не будет решен мирным путем и эскалация затянется, то Запад, возможно, начнет ужесточать санкции против России. К примеру, как прогнозируют некоторые эксперты, это может быть отключение российских банков от системы SWIFT. Если это произойдет, то последствия начнут распространяться на международную торговлю, так как импорт и экспорт в основном ведутся в долларах и евро. Соответственно, возможности рубля здесь уже будут ограничены.

Понятно, ужесточение санкций также может сильно повлиять на рост инфляции, сейчас мы это уже наблюдаем. Поэтому руководство России и Украины должно четко осознавать, что конфликт должен закончиться мирными переговорами, быть заинтересованным в этом и не тянуть время. В противном случае это действительно может привести к большому экономическому кризису.

– Но в постпандемический период у нас такой кризис уже имел место быть.

– Да, но в связи с эскалацией ситуации сейчас экономический кризис может быть более углубленным, и здесь основной удар получит не только Россия, но и ее торговые и экономические партнеры в лице того же Казахстана. Поэтому правительству Казахстана целесообразно в сжатые сроки принять все необходимые меры по линии Национального Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, просчитать все риски и скорректировать планы и бюджеты, чтобы не допустить повышения цен.