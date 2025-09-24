Токаев: Казахстан не является посредником в конфликте между Россией и Украиной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что Казахстан в военном конфликте между Россией и Украиной не является посредником и таковым себя не видит, сообщает Zakon.kz.

По мнению президента, отметили в Акорде, обе стороны в состоянии вести диалог по всем спорным вопросам на двусторонней основе и на разных уровнях.

"Всегда считал и публично говорил, что "украинский кризис" в высшей степени сложный и упрощать его нельзя. С продолжением военных действий происходит наслоение множества вопросов: территориальных, исторических, национальных, языковых и, конечно, политических. Да, территориальный вопрос сейчас самый главный и трудный, но его практическое решение за переговорным столом пока не просматривается из-за сопутствующих дискуссий на историческую тему (Киевская Русь, "территориальные подарки", украинская государственность и другие), и здесь присутствует разброс самых разных мнений, в том числе неординарных и даже экзотических", – заявил Токаев.

Президент Казахстана также отметил, что переговоры надо продолжать.

"Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров. Но главное: встречи на высшем уровне тщательно готовятся на экспертном уровне дипломатами и другими службами, это аксиома и азбука вместе взятые", – считает глава государства.

По его мнению, надеяться на практический результат в условиях продолжения военных действий без перемирия, с расхождениями по всем основным вопросам повестки дня – это нереалистичный подход.

"Суммируя, могу твердо сказать: мы за начало прямых переговоров на высшем уровне между Украиной и Россией, но нужна предварительная работа для достижения взаимопонимания. Не будучи посредником, Казахстан, тем не менее, если возникнет потребность, готов выступить с "добрыми услугами" как место переговоров и встреч на всех уровнях", – резюмировал Токаев.

23 сентября 2025 года стало известно, что на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что обсудили главы двух государств, можете узнать здесь.

Зеленский заявил о готовности встретиться с главой России Владимиром Путиным в Казахстане.

Позже в Кремле ответили на предложение Зеленского.